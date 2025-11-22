Протест срещу зелената зона спря движението в центъра на София

Снимка БНР
Протест срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране спря движението край Военния клуб в София, предаде БНР.

Днес недоволството си от нея ще изразят жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река". Те се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в районите им и на двойното поскъпване на услугата.

Хората заявяват несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от недостиг на места и от лошото състояние на уличната инфраструктура.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите, а събраните средства трябва да бъдат използвани за подобряване на градската среда.

По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.

Същевременно кметът на София Васил Терзиев направи смелата прогноза, че "реформата" в паркирането в столицата ще доведе до значително по-лесно паркиране.

Терзиев: След вдигането на цените всеки ще паркира в идеалния център за 7-8 минути

    случайно прочетох

    22.11 2025 в 11:11

    -0
    +0
    Няма как цяла България да се изсипе да живее в града, да паркират, като на селски площад, да гласуват за самоковката 15г и сега ох,олеле скъпо ни е! Като им е скъпо, да си разчертаят паркоместата пред блока за да няма паркирана кола на място за три коли, да си закарат недижимостите на село или да ги дадат на скрап и ще има място за всички!
     
