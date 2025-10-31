Прощаването с Агент Тенев ще е на 2 ноември

Агент Тенев

Снимка БГНЕС
Иван Тенев

Поклонението пред журналиста, артист, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноември от 13:00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици".

Това съобщи Кристина Димитрова в профила си във Фейсбук.

"Да си вземем последно сбогом. За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец! Поклонението ще се състои на 02.11.2025 г. от 13:00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици", написа тя.

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15:30 ч.

Иване Тенев почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.

