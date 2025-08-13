Промяна в организацията на движението на АМ ''Хемус'' и АМ ''Марица''

През идните дни предстои промяна в организацията на движение на АМ ''Хемус'' и АМ ''Марица'', съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Утре (14 август) от 22:30 ч. за около 40 минути ще се променя организацията на движение при 83-и км на АМ „Марица" в посока Пловдив. В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение.

За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през късно вечерта, когато движението е по-малко.

На 15 и 16 август, от 6 ч. до 17 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в посока София в участъка от АМ „Хемус" от 25-и до 29-и км. Временната организация е за почистване на облицовани окопи /канавки/.

Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.