Променя се организацията на движение на АМ ''Хемус'' в Софийска област

От днес до 21 ноември се променя организацията на движението в участък по автомагистрала „Хемус“ в Софийска област. Причината – полагане на маркировка между 14 и 71 км на магистралата.
Дейностите ще се извършват поетапно в платната за движение в интервала между 8.00 и 17.00 ч. При работата в участъка движението в активната лента ще бъде ограничено, заради разполагането на необходимата техника.
Трафикът ще преминава в свободните лентим, съобщават от АПИ.
