Проливен дъжд вали в Царево, обявиха неучебен ден

Неучебен ден за училища и детски градини е обявен в Царево заради проливния дъжд. Дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки и следят обстановката. От общината призоваха хората да не пътуват без причина, а всички стопани на дворни кучета да ги преместят на сигурно място.

Ситуацията по направлението Царево – Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

От кризисния щаб призоваха хората, които живеят край дерето, превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък. През нощта паднало дърво на пътя Лозенец - Царево затрудняваше движението.

В Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника, към язовир "Ясна поляна", където все още има свободен обем.

Достъпът до курортното селище "Елените" е забранен от вчера, в района вали и духа силен вятър. Курортът е под постоянна охрана заради опасност от мародери. След бедствието, което отне живота на четирима души, институциите започнаха да търсят причините за случилото се.В Община Несебър е обявени тридневно онлайн обучение.

Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщи БНТ.

51 населени места са без ток.