Прокуратурата привика зам.-кмета Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит

В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.”
Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева рано тази сутрин.
В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на г-н Савов е днес, а на г-жа Бобчева - в утрешния ден (10.10.2025г.).
Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, където Столична община в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда.
През последните месеци СПТО беше подложено на множество проверки от различни държавни органи, включително по отношение на организацията на дейностите по третиране на отпадъци и процедурите за контрол върху подизпълнители.
Паралелно с това предприятието сигнализира компетентните институции, включително прокуратурата, за наличие на опасни болнични отпадъци, открити от негови служители в хода на ежедневната работа.
Въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства, липсва реакция от страна на прокуратурата, докато сега – в момент на активна кризисна намеса – ръководителите на двете звена, от които зависи изпълнението на общинските функции, са призовани за разпит, който е поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип.
“Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем.”, заяви Бобчева.
Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2810
2
09.10 2025 в 09:37
"Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко, ще те затворя за 9 месеца, ако не говориш или не пишеш".
3248
1
09.10 2025 в 09:10
Вместо да привикат тия дето палиха камиони, тия дето вечер ходят и тъпчат нарочно кофите с купища боклук за да създават проблем, привикват тези които се опитват да го решават.
Утре ще бият всички ни с бухалки по главите за каквото си пожелаят, пак ли ще си драпаме макарите?!?
ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот
Пеевски за ПП-ДБ: Татко им Бойко отново се налага да ги спасява
Борисов: Не само прокуратурата, всички да се намесят в кризата с боклука
ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот
Борисов: Не само прокуратурата, всички да се намесят в кризата с боклука
ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот