Проф. Рачев: Вятърът прочиства мъжката глава, ще вее и през следващите дни

Вятърът винаги прочиства мъжката глава. Ще вее и през следващите дни, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Много топло време остава времето на Балканите, но вече с вятър и валежи, допълни той.

Студен и топъл фронт минават около България, утре ще е по-хладно, четвъртък и петък пак затопляне, през уикенда ще видим, обясни проф. Рачев.

В Източна България ще стигне и днес 20 градуса. В София - днес, утре валежи. В Пловдив е по-студено от София. Край морето може и да гърми, което не е типично за това време.

В събота и неделя на връх Тодорка ще има ужасно мразовито време - до минус 18 градуса, каза климатологът.