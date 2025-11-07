Проф. Рачев: Пасторално ноемврийско време с температури над нормата

OFFNews 07 ноември 2025 в 07:46 1309 0
Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Хубав средиземноморски циклон, в понеделник ще вали в цялата страна. Във вторник ще продължи в източната част от страната, след това ни очаква пасторално ноемврийско време, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Атлантическият океан бълва циклон след циклон и времето при нас се затопля, допълни той. 

В София ще е около 15 градуса след сряда, каза още климатологът. 

Има голяма вероятност температурите да останат над нормата и след средата на месеца, според проф. Рачев.

По думите му става за почивка в планината, а и край морето, в сезона, в който ни липсва витамин Д. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X
    allowfullscreen>

    Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София