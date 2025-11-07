Проф. Рачев: Пасторално ноемврийско време с температури над нормата

Хубав средиземноморски циклон, в понеделник ще вали в цялата страна. Във вторник ще продължи в източната част от страната, след това ни очаква пасторално ноемврийско време, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Атлантическият океан бълва циклон след циклон и времето при нас се затопля, допълни той.

В София ще е около 15 градуса след сряда, каза още климатологът.

Има голяма вероятност температурите да останат над нормата и след средата на месеца, според проф. Рачев.

По думите му става за почивка в планината, а и край морето, в сезона, в който ни липсва витамин Д.