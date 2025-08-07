Продължава битката с пожара в Сакар, огънят стигна до АМ ''Марица''

Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

OFFNews 07 август 2025 в 07:30 83 0
Сакар

Снимка haskovo.info
Пожар

Продължава битката с пожара в Сакар, който избухна в защитената местност Радинчево в понеделник.

След Харманли вчера и община Любимец обяви частично бедствено положение.

Вече са изпепелени около 30 000 декара, обявиха вчера вечерта от Областната администрация на Хасково.

Огънят стигна вчера до АМ „Марица“ при Харманли и тя беше затворена за повече от 6 ч.

Освен задимяване имаше и рискови ситуации, тъй като огънят на места успя дори да прехвърли аутобана.

Малко преди 20 ч. вечерта магистралата беше отворена – по нея трафикът е изключително интензивен заради пътуващите към и от Турция през летните месеци.

Двата шведски самолета и един „Кугър“ вчера се включиха в гасенето над магистралата. След 21 ч. над Сакар заваля дъжд.

