Приемът в инженерно-технически специалности да изисква единен изпит по математика, предлага Вълчев

Приемът във всички инженерно-технически професионални направления - 20 процента, ще бъде обвързан с матура или с единен изпит по математика, или физика. Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването на кампанията "Участвай Олимпиадата е за всички!" в Националния пресклуб на БТА.

"Техническите висши училища, най-вероятно, ще разработят такъв единен изпит и по математика, и по физика, за не се налага кандидат-студентите да ходят по всички университети. Този единен изпит ще е алтернатива на матурата", обясни той.

Вълчев също каза, че догодина 50 процента от приема в професионалното направление "Икономика" ще бъде обвързано с математика и ако учениците в 12. клас искат много следват по специалността, много по-голям шанс имат да ги приемат, ако се подготвят в час по предмета.

На събитието се повдигна и въпроса за нуждата чрез олимпиадите да се мотивират повече ученици да учат математика и природни науки - дисциплини, които са в центъра на реформите в образованието. Целта на кампанията, която се организира от Сдружението на олимпийските отбори и от Регионалните управления на образованието, е да повиши активността на ученици, учители и директори за участие в общинските кръгове на състезанията.