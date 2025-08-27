Още тази година: МОН заменя НВО по математика за 7. и 10. клас с интегрален изпит

Министерството на образованието и науката публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7-и и 10-и клас още от тази учебна година, съобщава NOVA. Идеята за интегралните изпити премина през обявяване и обществено обсъждане, а с публикуваните заповеди вече е факт. Тя не е част от предстоящите промени в закона, които ще се гласуват през есента.
Съгласно текстовете изпитите ще заменят досегашното НВО по математика. Те ще включват задачи по няколко учебни предмета – математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата“.
Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Той ще представлява тест с 24 задачи – 18 по математика и 6, свързани с приложението на математическите знания в другите предмети.
Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.
Заповедта може да прочетете ТУК. Датите на изпититe можете да видите ТУК.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17969
1
27.08 2025 в 17:26
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде