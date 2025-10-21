При думите ''Пеевски'' и ''Ново начало'' Ваня Тагарева спира микрофона в СОС (видео)

На днешното заседание на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет председателят ѝ Ваня Тагарева от ГЕРБ спря микрофона на общинския съветник от ПП-ДБ Веселин Калановски при споменаването на името на Делян Пеевски.

За сметка на това в близките дни ще има закрито извънредно заседание на комисията, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Поводът е трагичният инцидент, при който загина 15-годишно момче в столичен търговски център, както и сигурността в столицата и тревожното нарастване на агресията сред децата и младежите. Датата и часът ще бъдат уточнени, след като общинските съветници изпратят официални предложения до Ваня Тагарева, допълват от ГЕРБ.

„Всяка политическа група в рамките на тази седмица трябва да предложи свои представители за участие в закритото заседание, както и да представи конкретни мерки, въпроси, предложения и препоръки, насочени към ограничаване на агресията сред децата и младежите“, заяви д-р Тагарева, предаде БТА.

Предложението за закрит формат беше направено от общинския съветник Иван Сотиров („Синя София“) с аргумента, че темата е твърде важна и чувствителна, за да бъде политизирана.

Същевременно от "Да, България" публикуваха на официалната си страница във Фейсбук видеозапис, направен по време на днешното заседание на Комисията по обществен ред в СОС, в който Ваня Тагарева прави опити да спре микрофона на общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Веселин Калановски при споменаването на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски:

Във видеото Калановски заявява, че вътрешната комисия в СОС е "странната комисия, в която председателят може да ти вземе думата по всяко време, натискайки копчето."

"Това е странната комисия, в която при легитимно взето решение на комисията с болшинство, председателят отказва подпише изпрати писмо с въпроси до СДВР, документирано го има. Да се протоколира, че не изпълнява решението на комисията. Няма да ми вземете думата", казва общинският съветник от ПП-ДБ.

"Да, точно така. (...) Отново ще Ви взема думата", се чува как отговаря Тагарева.

"Сега ще си поиграем на натискане на копчето и на пускането... Ние сме играли тази игра и в други комисии - това е единственият председател, който може да ти отнеме думата, когато споменеш Делян Пеевски!", заявява Калановски.

Ваня Тагарева му отвръща, че спазва правилника за дейността на СОС.

"На Ново начало ли минахте?", пита по-късно Веселин Калановски при изразяването на отрицателен вот, при което Тагарева му спира микрофона и казва, че "не говори по същество".

На предстоящото извънредно заседание на вътрешната комисия в СОС се очаква да бъдат обсъдени механизми за превенция на насилието, включително засилване на междуинституционалната координация и възможности за програми за ранна превенция и развитие на емоционална интелигентност.

Ваня Тагарева заяви, че комисията ще настоява за "ясни ангажименти и проследими резултати, защото става дума за сигурността и бъдещето на децата в София".

На свой ред в позиция по повод инцидента кметът на София Васил Терзиев обяви, че София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. "Дължим го на младите хора и на техните семейства", коментира кметът.

"Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", заявява Терзиев.

По думите му през последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, е положила сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.