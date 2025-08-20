Пречупени кръстове и расистки призиви на Братската могила в София (снимки)

Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен, алармират столичните социалисти в своя позиция. Те настояват кметът Васил Терзиев да предприеме спешни мерки за почистване, ремонт и поставяне на осветление и видеонаблюдение около паметника.

От снимки, изпратени от БСП-София, се вижда, че монументът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Счупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента.

Вандализмът срещу Братската могила обаче е резултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи. Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм“, пише още в позицията на БСП – София.

Те призовават кмета Васил Терзиев да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на Братската могила в срок до 1 септември 2025 г., за ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях и за поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите, пише още в позицията на БСП - София.