Правителството отпуска до 1 700 000 лева за българските общности в Европа за 2025 г.

Правителството одобри нова Програма за подкрепа на организации на български общности от Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и на граждани от Република Северна Македония с българско самосъзнание за периода 15 октомври 2025 г. - 31 декември 2029 г.

Кабинетът одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер до 1 700 000 лева за изпълнението на Програмата през настоящата година. Те ще бъдат изразходвани за финансирането на проекти на българските общности от посочените страни.

Одобряването на новата Програма за подпомагане на българските общности беше поставено като цел в Програмата за управление на Република България за периода 2025-2029 г. в изпълнение на един от основните заложени външнополитически приоритети - отстояването и гарантирането на правата и интересите на българските граждани, на лицата с българско самосъзнание и на българските общности зад граница. Финансовата подкрепа е част от ангажимента на българската държава към българските исторически общности и граждани в чужбина като носители на значителен интелектуален, финансово-икономически и демографски потенциал.