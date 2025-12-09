Практически теми от дигиталния маркетинг в програмата на ИУ – Варна

През ноември 2025 г. студенти от четвърти курс, специалност „Маркетинг“ в Икономически университет – Варна, имаха възможност да се срещнат с експерти от дигитална агенция Netpeak България в рамките на дисциплината „Интерактивен маркетинг“. В поредица от три лекции, гост-лекторите представиха конкретни казуси, методи и инструменти от своята ежедневна работа, като демонстрираха как маркетинговата теория се превръща в ефективна практика. Срещите с практикуващи специалисти от най-голямата дигитална агенция в България, която не е част от група, обвързаха теоретичните знания с реални казуси, инструменти и стратегии от съвременната маркетингова практика.

Три лекции, три гледни точки към реалната практика в интерактивния маркетинг

Дарин Йорданов, SEO Specialist, представи процеса по изготвяне на маркетингова оферта – от т.нар. Pre-sale анализ до създаването на работен план и определяне на цена. Студентите научиха как се структурират работен план, ценова оферта и стратегия за позициониране, като се вземат предвид пазарни данни, конкурентна среда и очаквания на клиента. В рамките на презентацията бяха демонстрирани и възможностите на AI инструменти като Gemini за автоматизиране на част от анализа и планирането.

Борислава Панчева, Head of Email и CRM Marketing, представи тема, която въведе студентите в основите на ефективната имейл стратегия за събиране и управление на имейл база. Фокусът беше поставен върху „opt-in“ точките за събиране на имейл база, структуриране на клиентския жизнен цикъл и автоматизация на комуникацията. Бяха споделени примери от реални кампании на Netpeak, показващи как се изгражда ангажираност и се измерва ефективността чрез CRM платформи.

Третата лекция отново беше водена от Дарин Йорданов, SEO Specialist. Тя бе посветена на източниците на маркетингови данни и тяхната роля в съвременните анализи. Студентите се запознаха с инструментите Similarweb, Serpstat и Google Trends, както и с методи за анализ на трафик, оценка на потребителско поведение и откриване на конкурентни предимства. Презентацията включваше реални примери и насочени въпроси, които активираха дискусия за SEO, ключови думи, видимост на бранд и източници на трафик.

Практически знания в академичен контекст

Трите срещи преминаха с активно участие от страна на студентите, които имаха възможност не само да чуят примери от реалната практика, но и да работят с конкретни инструменти. По време на лекциите бяха дискутирани и въпроси, свързани с кариерата в дигиталния маркетинг, избора на специализация и професионалното ориентиране в сфера с бързо развиващи се технологии.

Образователното партньорство между ИУ – Варна и Netpeak се утвърждава като модел за интегрирано обучение, при което бизнесът и академичната общност си сътрудничат за по-ефективна подготовка на бъдещите маркетолози. Такива събития не само повишават интереса към учебния материал, но и улесняват връзката между теорията и практиката.