Пострадалите в инцидента на ралито са били на място, забранено за публика

Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ във Варна са се намирали на място, забранено за публика.

Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов, цитиран от БТА. Той уточни, че в района на инцидента е имало поставени предупредителна табела и лента.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция.

"На мястото на инцидента в 10.20 ч. нямаше нито един човек. Там е забранено за публика. След това автомобилът на Нейко Нейков стартира в 11.07 ч. В 11.08 получихме сигнал за кола, която е катастрофирала и има пострадала публика. Разпоредих спиране на трасето за движение и разподедих линейката да тръгне", каза Славов.

Той обясни, че е пристигнал на мястото на инцидента в 11.11 ч., в 11.12 ч. е повикана Спешна помощ.

"Започнахме да изваждаме пострадалите, имаше трима по-тежко пострадали. Линейките, които бяха повикани, две пристигнаха в 11.25, третата в 11.27 ч. Всички бяха контактни и разговаряха, движеха се", обясни спортният директор.

Пред журналисти спешният медик Веселин Николаев, обясни, че след получен сигнал по станцията за тежко ПТП са се отзовали в рамките на 2 минути.

"Имаше пострадал мъж със съчетана травма и момиче с почти ампутиран крак. Извикахме още 3 линейки, дойдоха от ЦСМП. Трима човека закарахме ние в "Св. Анна" в спешно отделение, други трима са откарани в "Св. Марина". След това разбрахме, че човекът, който закарахме ние, е починал", посочи лекарят.

"Пилотът аз го видях, че няма нищо, колата беше долу. Ние заварихме пострадалите долу в пропастта. Изкарахме ги с помощта на носилки и ги качихме по линейките. Заминахме и след това дойдоха колегите, които взеха другите. Най-тежко пострадалите закарахме ние", каза лекарят.

По думите му общо 8 човека са пострадали.

По-рано днес по време на автомобилно състезание във Варна кола излезе от завой и помете хора от публиката. От спортното министерство назначиха проверка на автомобилната федерация. Окръжна прокуратура – Варна започна досъдебно производство във връзка с инцидента.