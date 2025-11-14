Последен ден за смяна на летните гуми

Днес е последният ден, в който можем да шофираме колите си с летни гуми, без да бъдем глобени.

Изискването е от 15 ноември до 1 март всички автомобили да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

От 1 ноемрври стартира традиционната акция "Зима", която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон. От 11 ноември продължава и втората част на акция "Зима".

До 20 ноември контролните органи ще следят засилено и поведението на пешеходците. Проверява се дали спазват светлинните сигнали на светофарите, дали пресичат през забранени места или през предпазни ограждения, както и дали използват мобилни телефони или други устройства, които разсейват вниманието им, докато пресичат. Паралелно с това се контролира и дали шофьорите отдават предимство на пешеходците.

От 21 до 30 ноември предстои да се проведе третата част на акция "Зима", която е озаглавена „Безопасно шофиране през зимата”. Тя ще е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.