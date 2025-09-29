Порталът ''Колко струва'' за цените на храните ще заработи на 30 септември

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 година, следва да започне публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители от "Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Премиерът предоставя на двамата депутати подробна информация за интернет портала, предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Желязков информира, че след уточняване на всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и съгласуване със заинтересованите страни – Министерството на икономиката и индустрията, Националния статистически институт, търговските вериги и техните асоциации, порталът е реализиран в началото на септември.

На 9 септември е осигурен публичен достъп до модула, достъпен на адрес https://kolkostruva.bg, и е започнал тестов период за интеграция между веригите и системата. До момента достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки, като първите тестови данни са подадени на 12 септември. За успешното протичане на тестовете екипът на Информационно обслужване е оказвал съдействие на КЗП и търговските вериги. Разработени са и публикувани помощни материали – често задавани въпроси и ръководство за работа със системата.

На 25 септември е предоставена информация на КЗП за преглед на заредените данни, а на 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за публикуване в продукционна среда.

Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.

По-рано днес от "Да, България“ поискаха спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти. В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли бяха приети промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страницата на КЗП. Към настоящия момент, два месеца след влизането в сила на закона, сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не функционира, посочиха двамата съпредседатели.