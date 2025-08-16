Полицията проверява шофьорите в София за фалшиви книжки

Специализирана полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, е започнала снощи в София.

Полицейските действия са насочени към "опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход".

До момента служителите на СДВР са проверили 299 шофьори.

Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с неистинска шофьорска книжка и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.

Акцията продължава, заявиха от пресцентъра на МВР.