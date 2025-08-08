Почитаме св. Емилиан и св. Трендафил, съимениците им с право да черпят и днес

Православната църква почита днес Свети Емилиан изповедник, еп. Казически, и Св. Трендафил Загорски. Имен ден празнуват Емилиан и Емил, както и женските производни на имената. Те могат да честват своето име още на 30 май, както и на 18 юли, а Трендафил избира да черпи между днес и Цветница.

Емилиан е латинско име, което означава съперник.

Емилиан бил епископ в гр. Кизик по времето на иконобореца император Лъв Арменец. Той не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, бил пратен на заточение заедно с други православни епископи.

В изгнание св. Емилиан прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.

Св. мъченик Трендафил Загорски бил роден през 1663 г. в Загора Магнесийска, близо до град Волос. Още младеж, 18-годишен станал моряк на един кораб. Наскоро турците го заловили и започнали да го насилват да се отрече от християнската си вяра и да стане мюсюлманин. Трендафил бил подложен на различни мъчения в Цариград, но смело понесъл страданията. Мъчителите му го убили на 8 август 1680 г.