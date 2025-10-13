Почина Манчестър Юнайтед от Свищов

Почина екзотичния футболен фен, който наричаше себе си Манчестър Юнайтед. 62-годишният мъж от Свищов, чието истинско име е Марин Здравков Левиджов, бил на гости при приятел в града, когато му прилошало рязко.
Той паднал и издъхнал на място, а най-вероятната причина е инфаркт.
Тялото му е транспортирано в местната болница за аутопсия, която ще установи точната причина за смъртта, съобщи БГНЕС.
Манчестър Юнайтед от Свищов водеше дългогодишни съдебни дела, за да включи името на любимия си отбор в официалните си документи. Той дори си татуира емблемата на ''червените дяволи'' на челото. За неговата необичайна личност и безрезервна преданост към "Манчестър Юнайтед" е създаден документален филм, чийто сценарист и режисьор е Стефан Вълдобрев.
18546
1
13.10 2025 в 16:42
