Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по Нова тв.

За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките, разказа той.

Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията, допълни министърът.

Във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.

В критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура, съобщиха вчера от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив,