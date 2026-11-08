Плаж на Синеморец осъмна със стотици чували червен пипер

Повече от 150 чувала с червен пипер са изхвърлени на плаж Листи край царевското село Синеморец.
За почистването на плажната ивица общината ще съдейства съвместно с горското стопанство, но преди това трябва да бъде получено разпореждане от Военната прокуратура, каза за БТА кметът на Царево Марин Киров.
Общината вече е поискала съдействие от областния управител на Бургаска област. В района има наряд на Гранична полиция, който го охранява. Достъпът до плаж Листи е изключително труден, което допълнително ще усложни почистването, каза Киров.
В публикация във Фейсбук той посочи, че макар плажовете да са изключителна държавна собственост, общината осъзнава сериозността на проблема и ще се включи в отстраняването на замърсяването. Кметът призова за създаване на механизъм за почистване на бреговата ивица при подобни случаи, тъй като морето изхвърля различни товари по плажовете и скалите.
Според него държавата трябва да осигури средства на Областната администрация в Бургас за извършването на тези дейности, ако подобни ситуации зачестят.
На 2 ноември морето изхвърли корабен контейнер в района между плаж „Арапя“ и къмпинг „Оазис“ край Царево. Впоследствие край Синеморец беше изхвърлен и изотанк, за който областният управител на Бургас съобщи, че е празен. На 3 ноември беше съобщено и за втори контейнер, забелязан в близост до местността „Бутамята“ край Синеморец.Следете новините ни в :
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