Плаж на Синеморец осъмна със стотици чували червен пипер

OFFNews 08 ноември 2026 в 11:56 4022 5
чували

Снимка фейсбук
Чували с червен пипер на плаж в Синеморец

Повече от 150 чувала с червен пипер са изхвърлени на плаж Листи край царевското село Синеморец.

За почистването на плажната ивица общината ще съдейства съвместно с горското стопанство, но преди това трябва да бъде получено разпореждане от Военната прокуратура, каза за БТА кметът на Царево Марин Киров.

Общината вече е поискала съдействие от областния управител на Бургаска област. В района има наряд на Гранична полиция, който го охранява. Достъпът до плаж Листи е изключително труден, което допълнително ще усложни почистването, каза Киров.

В публикация във Фейсбук той посочи, че макар плажовете да са изключителна държавна собственост, общината осъзнава сериозността на проблема и ще се включи в отстраняването на замърсяването. Кметът призова за създаване на механизъм за почистване на бреговата ивица при подобни случаи, тъй като морето изхвърля различни товари по плажовете и скалите.

Според него държавата трябва да осигури средства на Областната администрация в Бургас за извършването на тези дейности, ако подобни ситуации зачестят.

На 2 ноември морето изхвърли корабен контейнер в района между плаж „Арапя“ и къмпинг „Оазис“ край Царево. Впоследствие край Синеморец беше изхвърлен и изотанк, за който областният управител на Бургас съобщи, че е празен. На 3 ноември беше съобщено и за втори контейнер, забелязан в близост до местността „Бутамята“ край Синеморец.

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Коментари
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-9695

5

vovchik

09.11 2026 в 09:34

-0
+0
Сладък или лют е пипера?

2990

4

Джендо Джедев

08.11 2026 в 14:42

-0
+5
Таман да имат нашите чорбаджии a. k. a. ресторантьори пипер за манджите. Е, то, ако нещата продължават така, няма да има кой да ги яде, ама ай ся, подробности!

1988

1

craghack

08.11 2026 в 12:29

-0
+10
Туй ще да са оръжията от потопените кораби. Хитра разработка. В кораба оръжие, но като го намокри морска вода се превръща в червен пипер. И всичко това, за да омаловажат уменията и постиженията на всемогучая!
 
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