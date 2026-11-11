Пътна полиция спира движението на тирове по Струма в посока Перник

Пътна полиция - СДВР временно спира тежкотоварния трафик на АМ „Струма" в посока Перник и пренасочва лекия през с. Мало Бучино
Причината е разлив на гориво или течност в района на 15-км на АМ „Струма" на територията на ОДМВР-Перник. Това създава предпоставки за пътен инцидент.
В обратната посока движението се осъществява нормално.
Тежките камиони се спират в района на 1 км. Мярката се въвежда с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. В момента се създава организация за обезопасяване на пътната настилка, посочват от СДВР.Следете новините ни в :
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