Пътят Русе-Бяла частично затворен заради свлачище, започва спешен ремонт

OFFNews 13 октомври 2025 в 09:53 450 1
Свлачището между селата Волово и Обретеник.

Снимка Стопкадър/ БНТ
Свлачището между селата Волово и Обретеник.

Частично затворен остава пътят Русе–Бяла в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък в района се свлече земна маса. От днес започва и спешен ремонт.

Ще се използва обходен път през Борово.

Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник. Поради риска за преминаващите автомобили и тежкотоварни превозни средства, движението в посока Бяла – Русе остава ограничено.

Пътят ще остане напълно затворен само в моментите, в които се работи по участъка, заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе.

По думите му се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят. 

Инж. Савов обясни, че обилните валежи през последните дни са основната причина за свлачището. Само за три-четири дни в района са паднали около 300 литра дъжд на квадратен метър. Водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлечената земна маса.

    2485

    1

    Stoyancho

    13.10 2025 в 10:16

    -0
    +0
    Едно и също всяка година.
     
