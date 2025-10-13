Пътят Русе-Бяла частично затворен заради свлачище, започва спешен ремонт

Частично затворен остава пътят Русе–Бяла в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък в района се свлече земна маса. От днес започва и спешен ремонт.
Ще се използва обходен път през Борово.
Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник. Поради риска за преминаващите автомобили и тежкотоварни превозни средства, движението в посока Бяла – Русе остава ограничено.
Пътят ще остане напълно затворен само в моментите, в които се работи по участъка, заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе.
По думите му се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.
Инж. Савов обясни, че обилните валежи през последните дни са основната причина за свлачището. Само за три-четири дни в района са паднали около 300 литра дъжд на квадратен метър. Водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлечената земна маса.
13.10 2025 в 10:16
