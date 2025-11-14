Първокласниците да минават тест за владеене на български език, предлага Вълчев

В началото на 1. клас ще има тестове за ниво на владеене на български език, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с образователни медиатори от Пловдивска област, съобщава БНР. Такива промени са предвидени в Закона за предучилищната и училищната подготовка.

Той припомни, че промените са част от предложената езиковата интеграция, при която децата, които не владеят български, ще започват с обучение само по езика. Подобен изпит ще има и за децата, които се връщат в България, но не владеят добре езика, защото са започнали образованието си в чужбина.

"Езиковата проверка се налага, защото началните учители няма как да напредват в обучението по различни предмети, ако детето не говори български", подчерта министърът.

Вълчев коментира днес и бюджета за образованието догодина, който определи като "възможният компромис между бюджетната ситуация, от една страна, и, от друга, нашите потребности". По думите му никой министър никога не е доволен, защото има много добри намерения, а бюджетът винаги е ограничен.

“Ако ви кажа, че съм доволен, това означава, че не разбирам потребностите на системата. Ще реализираме няколко приоритета, но няма да можем да реализираме всичките си добри намерения, които имаме, с бюджета. И това е нормалната бюджетна ситуация. Аз като министър, разбира се, искам всички в сектора да получават повече“, посочи Вълчев.

Министърът съобщи, че има планирани средства за увеличение на възнагражденията и изрази задоволство, че заплатите в сектора ще се вдигнат с повече от средното за бюджетния сектор.

През следващата година са отделени повече средства за финансиране на базовите училища и детски градини и базовите учители. За детските градини ще се увеличат средствата, защото основен проблем там е, че учителите не могат да си вземат отпуските през лятото. Отделени са и средства за Национален кариерен център и да се увеличат средствата за кариерните консултанти.

На срещата с медиаторите беше обсъдена и темата с ранните бракове, като причина за отпадане от училище. Стана ясно, че Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика ще работят за създаване на междуинституционален механизъм за противодействието им.