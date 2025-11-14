Първокласниците да минават тест за владеене на български език, предлага Вълчев

В началото на 1. клас ще има тестове за ниво на владеене на български език, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с образователни медиатори от Пловдивска област, съобщава БНР. Такива промени са предвидени в Закона за предучилищната и училищната подготовка.
Той припомни, че промените са част от предложената езиковата интеграция, при която децата, които не владеят български, ще започват с обучение само по езика. Подобен изпит ще има и за децата, които се връщат в България, но не владеят добре езика, защото са започнали образованието си в чужбина.
"Езиковата проверка се налага, защото началните учители няма как да напредват в обучението по различни предмети, ако детето не говори български", подчерта министърът.
Вълчев коментира днес и бюджета за образованието догодина, който определи като "възможният компромис между бюджетната ситуация, от една страна, и, от друга, нашите потребности". По думите му никой министър никога не е доволен, защото има много добри намерения, а бюджетът винаги е ограничен.
“Ако ви кажа, че съм доволен, това означава, че не разбирам потребностите на системата. Ще реализираме няколко приоритета, но няма да можем да реализираме всичките си добри намерения, които имаме, с бюджета. И това е нормалната бюджетна ситуация. Аз като министър, разбира се, искам всички в сектора да получават повече“, посочи Вълчев.
Министърът съобщи, че има планирани средства за увеличение на възнагражденията и изрази задоволство, че заплатите в сектора ще се вдигнат с повече от средното за бюджетния сектор.
През следващата година са отделени повече средства за финансиране на базовите училища и детски градини и базовите учители. За детските градини ще се увеличат средствата, защото основен проблем там е, че учителите не могат да си вземат отпуските през лятото. Отделени са и средства за Национален кариерен център и да се увеличат средствата за кариерните консултанти.
На срещата с медиаторите беше обсъдена и темата с ранните бракове, като причина за отпадане от училище. Стана ясно, че Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика ще работят за създаване на междуинституционален механизъм за противодействието им.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6764
2
14.11 2025 в 20:03
:(
42
1
14.11 2025 в 17:46
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)
Големият ни барабанист Христо Йоцов с държавна награда