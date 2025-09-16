МОН въвежда езиково обучение за деца, които не знаят български

Министерството на образованието и науката предлага децата от малцинствените групи, които не разбират или слабо владеят български език, от следващата учебна година първо да изучават само езика. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещение в основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в село Камен, община Сливен, съобщава БНР.

Освен за малцинствата промяната ще се отнася и за деца, които идват от чужбина и не разбират български език.

"По същия начин, ако дойде едно дете от чужбина, което не знае български език, то ще започне с 800 часа български език, преди да го пуснем по всички останали предмети, защото то няма да е ефективно. А в момента това се случва в българската образователна система. Много други го имат този механизъм. Очакваме законът да се приеме есента, най-вероятно през ноември, но ние трябва да разработим програма, методики, да създадем организацията. Оптимистичният вариант е след една година, следващата учебна година 2026-2027 година. Надявам се да не закъснеем много, но трябва да го направим това", обясни Вълчев.

Промените в Закона за предучилищното и училищно образование трябва да бъдат гласувани тази есен в Народното събрание.