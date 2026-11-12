Париж е домакин на юбилейното издание на HUAWEI XMAGE Awards и изложбата ''Свят, изпълнен с топлина''

Изложбата „Свят, изпълнен с топлина“, организирана съвместно от HUAWEI XMAGE и Paris Photo, беше официално открита на 11 ноември в Гран Пале в Париж. Над 150 утвърдени фотографи, експерти в областта на фотографията и представители на медиите от цял свят присъстваха на събитието. По време на церемонията бяха обявени и тазгодишните носители на наградите.

Основано през 1997 г., Paris Photo е едно от най-влиятелните събития в света на фотографията. Всяка година то привлича над 100 000 професионалисти и любители на визуалното изкуство. И тази година форумът си партнира с HUAWEI XMAGE, за да укрепи връзката между хората, фотографското творчество и света около тях.

Изложбата „Свят, изпълнен с топлина“ е посветена на десетата годишнина на конкурса HUAWEI XMAGE Awards. Тя бележи важен етап в усилията на Huawei да развива връзките си със световната фотографска общност. След успеха на международното турне на изложбата със същото име, тазгодишното издание продължава идеята за предаване на човешката топлина чрез фотографията. То надгражда миналогодишната тема „Светът, ти и аз“ и поставя акцент върху взаимната свързаност между хората и всичко около тях.

Хуан Хъ, главен маркетинг директор на Huawei Consumer Business Group, коментира: „През последните десет години заедно с творци от цял свят изградихме отворена и многообразна общност, обединена от силата на фотографията да разказва истории и да свързва хората.“

Човешката топлина като връзка със света

Изложбата включва три тематични зони: „Човекът и природата“, „Човекът и всичко около нас“ и „Човекът и връзката с другите“. Предвидена е и специална зона, посветена на десетгодишната история на иновациите в HUAWEI XMAGE.

Тематичните зони използват пространството и различни сетивни възприятия, за да представят пред посетителите идеята за „преплетени съдби и взаимосвързан свят“. Чрез изкуството и културата изложбата разказва човешките истории и разкрива емоционалните връзки зад фотографиите. Така посетителите постепенно преминават от ролята на обикновени зрители към активни участници в преживяването „Свят, изпълнен с топлина“.

С изложбата Huawei затвърждава ролята си в развитието и популяризирането на фотографската култура в световен мащаб и в свързването на фотографи и творци от различни страни.

Десет години след създаването на фотографския бранд на Huawei тази година той получава нов облик. Името NEXT-IMAGE отстъпва място на XMAGE. Тази промяна отразява завръщането към същността на фотографията и новия поглед към нейната роля. Технологиите разширяват възможностите на фотографията, а човешките емоции придават душа на изображенията.

Специалната изложбена зона отвежда посетителите на пътешествие през последните десет години. Чрез фотографии, компоненти и информационни текстове тя представя някои от най-запомнящите се творби и модули на камерите от този период. Посетителите могат да проследят развитието на технологиите и потребителското изживяване през годините. Така те се запознават и с хората и историите, които стоят зад иновациите във фотографията.

Фотографски истории, които носят човешка топлина

И тази година конкурсът XMAGE Awards запазва формата на селекцията „XMAGE 100“. Отличените творби са разпределени в три категории: „Ред и прецизност“ (техническо майсторство), „Време и размисъл“ (идейно послание) и „Естетика и съпреживяване“ (художествено въздействие).

Професионално жури избра 100 изключителни фотографии сред общо 820 000 кандидатури. От тях бяха отличени и трима фотографи на годината.

По повод десетата годишнина на конкурса е учредена и специална награда. С нея Huawei отдава признание на дългогодишните си потребители за тяхната подкрепа. Отличието има за цел да даде възможност на още повече творци да представят работата си на международната сцена. То носи името Почетна награда по повод десетата годишнина на HUAWEI XMAGE Awards 2026.

Носител на Голямата награда:

„Светлина и сенки из Франция“ (Light & Shadow Across France)

Коментар на журито:

“Дете е заобиколено от сапунени мехури в сцена, която напомня уличен карнавал в Париж. Кадърът е заснет почти като спонтанна улична фотография. Това е изненадваща и прекрасно композирана фотография от ежедневието. Сцената изглежда толкова случайна, че почти е трудно да повярваме, че е истинска. Серията представя различни моменти от живота в Париж: минувач, който с недоумение преминава покрай плакат на стена; млада двойка, наслаждаваща се на залеза; група мъже, излезли на сутрешно бягане; хора, седнали на пейка край Сена; и хора, загледани през прозорец.

Заедно тези фотографии изграждат портрет на Париж. В тях фотографът използва естествената светлина по изключително въздействащ начин. С HUAWEI P60 Pro той създава впечатляващи визуални ефекти и разказва истории, демонстрирайки високо фотографско майсторство.“

Носител на Голямата награда:

„Миг на среща“ (A Moment of Encounter)

Описание:

Жителите на големия град са просто минувачи един за друг. Те се разминават в забързаното ежедневие. Неясният силует на човек, заснет в гръб, символизира неспокойния и непрестанно променящ се свят. В същото време непоколебимият поглед разкрива млад дух, неподвластен на общоприетите норми. Сред безбройните мимолетни срещи в шумната тълпа всеки се стреми да остане верен на себе си.

Коментар на журито:

„Погледът на момичето предизвиква нежно вълнение. Не можем да не се запитаме: Какво гледа тя? За какво мисли?

Колко хора срещаме истински през живота си? Мимолетните погледи към минувачи и непознати лица може би са десетки милиони. Кратките запознанства и хората, с които разменяме по няколко думи, са между 4000 и 8000. Хората, чиито имена знаем, са между 1000 и 3000. Кръгът от хора, с които поддържаме редовни отношения, наброява около 150 души. Близките приятели са приблизително 15, а хората, на които можем да се доверим напълно, са едва около петима. Този мимолетен миг на свързване създава ценна връзка сред необятното множество от хора.“

Носител на Голямата награда:

„Поглед през времето и пространството“ (A Gaze Across Time and Space)

Описание:

Древни каменни статуи стоят безмълвно на платото и се взират в белите следи, оставени от самолетите в небето. На фона на черно-белите тонове тежестта на историята и мимолетните следи на съвременността се срещат в един поглед през времето и пространството.

Коментар на журито:

„Издълбаните в камък фигури от високопланинския район и следата от самолет в небето създават впечатляващ визуален контраст. Едното е вечно, а другото – мимолетно. Древните каменни изображения представят бавното натрупване на цивилизационното наследство. Следата от самолета, от своя страна, символизира бързото развитие на съвременния свят.

Срещите между древното наследство и модерната цивилизация стават все по-чести. Дали мобилната фотография може да разкрие мащабната и поетична сила на тези моменти, в крайна сметка зависи от погледа на фотографа.“

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