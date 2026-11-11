Отвориха АМ ''Тракия'' и в двете посоки, но мъгла затруднява движението в района

Магистрала "Тракия" вече е отворена и в двете посоки, но в района отново има гъста мъгла, предаде БНР.

Изтеглянето на превозните средства и почистването на пътните платна продължи до късно през нощта. Към момента няма ограничения на движението по автомагистрала "Тракия" както в посока София, така и в посока Бургас, посочи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Продължава днес и разследването под ръководството на Националната следствена служба на причините за двете верижни катастрофи, отнели живота на 11 души.

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите на двете тежки верижни катастрофи на магистрала "Тракия". При инцидентите с 86 превозни средства загинаха 11 души. Петдесет и един пострадали са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

В тежко състояние са 13 души. Състоянието на пострадалите в Ямбол е стабилно.

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