Отвориха АМ ''Тракия'' и в двете посоки, но мъгла затруднява движението в района

Магистрала "Тракия" вече е отворена и в двете посоки, но в района отново има гъста мъгла, предаде БНР.
Изтеглянето на превозните средства и почистването на пътните платна продължи до късно през нощта. Към момента няма ограничения на движението по автомагистрала "Тракия" както в посока София, така и в посока Бургас, посочи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.
Продължава днес и разследването под ръководството на Националната следствена служба на причините за двете верижни катастрофи, отнели живота на 11 души.
Днес е ден на национален траур в памет на жертвите на двете тежки верижни катастрофи на магистрала "Тракия". При инцидентите с 86 превозни средства загинаха 11 души. Петдесет и един пострадали са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.
В тежко състояние са 13 души. Състоянието на пострадалите в Ямбол е стабилно.Следете новините ни в :
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11.11 2026 в 10:34
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11.11 2026 в 09:11
Столично училище иска онлайн обучение. Няма парно, температурата в стаите е 13 градуса
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