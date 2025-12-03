Отварят Леден парк в Княжеската градина

Най-голямата ледена пързалка на Балканите отваря утре в Княжеската градина до Орлов мост за четвърта поредна година. 

Официалното откриване на Леден парк София е утре от 18,30 часа. 

Тази зима площта на пързалката е увеличена и вече е 5000 кв. метра.

Кратката церемония по откриването включва изпълнения на част от младите таланти на най-добрите български школи в ледените спортове.

