Отварят Леден парк в Княжеската градина

Най-голямата ледена пързалка на Балканите отваря утре в Княжеската градина до Орлов мост за четвърта поредна година.
Официалното откриване на Леден парк София е утре от 18,30 часа.
Тази зима площта на пързалката е увеличена и вече е 5000 кв. метра.
Кратката церемония по откриването включва изпълнения на част от младите таланти на най-добрите български школи в ледените спортове.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник