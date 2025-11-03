Откритият в Пирин отшелник е освободен, отменят смъртния му акт

Прокуратурата в Разлог е издала предписание мъжът, който беше открит да бивакува незаконно и без документи в Национален парк "Пирин", да бъде настанен в социален дом. Той обаче отказал и бил освободен. Задействана е и процедура по отмяна на смъртния му акт.

Мъжът, който по непотвърдена информация е от Русе, бе установен в палатка в планината миналия четвъртък вечерта от служители на Национален парк "Пирин". Заради агресивно поведение е потърсена помощ и от полицията в Банско, където той е бил разпитан. От показанията му и направената след това справка, е станало ясно, че преди години той е бил обявен от близките си за изчезнал, а след изтичане на законовия срок през 2012 година, е издаден и смъртен акт.

Тепърва разследващите ще установяват къде е бил и как се е придвижвал без документ за самоличност, тъй като има информация, че е пребивавал и в Гърция.

За случая е сезирана и прокуратурата, потвърди за БНР ръководителят на районна прокуратура Благоевград прокурор Елица Калпачка:

"Преписката е докладвана в териториалното отделение на Разложката прокуратура. Дадени са указания лицето да бъде настанено, за да не се допуска засягане на живота и здравето му, в дом, тъй като близките му не полагат грижи за лицето. Сезирани са компетентните органи за обявяване на решението за смъртта му за нищожно".

До края на деня ръководството на Национален парк "Пирин" ще предаде на органите на реда цялата преписка по случая.