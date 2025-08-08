Откриха майсторски гравирана гема на Дионис при разкопките на Хераклея Синтика

Археологически екип на редовните разкопки на форума на Хераклея Синтика откри майсторски гравирана гема, за която се предполага, че изобразява древногръцкия бог Дионис.

Макар находката на екипа на проф. д-р Людмил Вагалински да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици – вероятно изображение на Дионис, съобщава медийната платформа Archaeologia Bulgarica.

Работната/предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век. Материалът също е под въпрос; дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог.

Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.