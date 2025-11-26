Освободиха председателя на агенцията за пътна безопасност

Правителството прие Решение за освобождаване на Малина Крумова като председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, считано от 1 декември 2025 г.
За временно изпълняващ длъжността е определен Бойко Рановски, заместник- председател на ДАБДП, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.
От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
26.11 2025 в 16:20
