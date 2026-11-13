Олимпийката Анастасия Голубева влиза в ролята на Снежанка на сцената на НДК

От олимпийския лед до света на приказките - Анастасия Голубева ще представи нова страна от своя талант пред българската публика. Една от водещите фигуристки на Австралия ще се превъплъти в главната героиня на спектакъла „Снежанка на лед“, който ще гостува в Зала 1 на НДК от 14 до 17 януари 2027 г. По-малко от година след участието си на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина, младата състезателка ще замени спортната надпревара със сцената на ледения спектакъл, за да вдъхне живот на един от най-обичаните приказни образи.

Родена през 2006 г. в Москва, Анастасия Голубева прави първите си стъпки във фигурното пързаляне още като дете. Първоначално се развива като индивидуална състезателка, но през 2019 г. започва партньорство с австралиеца Хектор Джотопулос Мур. Това поставя началото на нов етап в спортната ѝ кариера, който само за няколко години извежда двамата сред водещите спортни двойки в света.

Първите големи успехи идват още при юношите. През 2022 г. Голубева и Джотопулос Мур печелят сребърните медали на световното първенство в Талин, а година по-късно повтарят постижението си в Калгари. Между двата шампионата триумфират и във финала на юношеските серии Гран при през сезон 2022/2023, затвърждавайки позициите си сред най-обещаващите млади двойки във фигурното пързаляне.

С бронзовите медали от Skate Canada Голубева и Джотопулос Мур стават първите австралийски фигуристи, спечелили отличие в сериите Гран при на Международния кънки съюз при възрастните. През 2025 г. двамата се нареждат девети на световното първенство в Бостън, осигурявайки на Австралия квота за Зимните олимпийски игри.

Олимпийската мечта се сбъдва през февруари 2026 г., когато Голубева дебютира на най-големия зимен спортен форум в Милано - Кортина. Заедно с партньора си тя представя Австралия в дисциплината спортни двойки, като двамата завършват на 18-о място. Участието е особено значимо на фона на трудностите, съпътствали подготовката им, включително контузия на фигуристката и ограничен брой състезания през предходните месеци.

Пътят до олимпийската сцена преминава през редица изпитания. Още в началото на партньорството си Голубева трябва да продължи развитието си далеч от родината, да се адаптира към нова спортна среда. Днес тя е сред най-успешните представители на австралийското фигурно пързаляне, а отличията ѝ са резултат от години постоянство, дисциплина и работа на международно ниво.

Предстоящото гостуване в София ще постави Анастасия Голубева в нова роля, различна от тази на състезателния лед. В образа на Снежанка тя ще използва техническото си майсторство и артистичната си изразителност, за да пресъздаде историята на приказната героиня чрез фигурното пързаляне.

В постановката на международната трупа The International Ice Stars класическата приказка оживява чрез ледена хореография, музика и сценични ефекти. За представленията в София сцената на Зала 1 на НДК ще бъде преобразена в истинска ледена пързалка, а български актьор ще поеме ролята на разказвач.

Спектакълът „Снежанка на лед“ гостува в Зала 1 на НДК от 14 до 17 януари 2027 г. С цели седем представления. Билетите са в продажба в мрежата на More.com, като за децата е предвидена отстъпка от 10 евро в избрани ценови категории.

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