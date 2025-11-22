ГЕРБ ще поиска от своите в ОИК Варна да не гласуват за отстраняване на Коцев

Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултация с лидера Бойко Борисов, е взела решение "да помоли" своите членове във варненската общинска избирателна комисия (ОИК) да гласуват против отстраняване на Благомир Коцев от кметския пост.

Това съобщи в живо включване от централата на ГЕРБ депутатът и член на изпълнителната комисия Костадин Ангелов.

С това даваме ясен знак, че ГЕРБ не се цели в служебни победи, които имат за цел да победят мажоритарния избор на хората, заяви Ангелов.

Без гласовете на членовете от квотата на ГЕРБ не може да се вземе такова решение, квотата е блокираща, уточни депутатът Тома Биков.

Осем от 18 членове на комисията са от квотата на партията на Борисов.

Биков подчерта, че такива решения би следвало да се вземат от съда, а не от комисия с участие на техни представители, за да се каже после, че ГЕРБ иска "да управлява Варна през задния вход".

От партийна гледна точка е по-добре ние да се явим на редовни избори и да ги спечелим, добави депутатът.

От думите на Владислав Горанов стана ясно, че ГЕРБ не иска Благомир Коцев да бъде героизиран, ако бъде свален с гласовете на техни представители в ОИК.

Очаква се ОИК Варна да заседава утре и да гласува дали кметът на града да бъде отстранен от поста. Днес ОИК съобщи, че ще разгледа три сигнала срещу Коцев, който е задържан по обвинения в корупция от юли 2025 г. По-рано тази седмица кметът бе прехвърлен от София във Варна в очакване на ново заседание по делото срещу него.