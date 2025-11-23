ОИК Варна решава съдбата на кмета Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна ще заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев, като последният е отпреди 2 дни.

В писмо до медиите във Варна от ОИК уточнява, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс. Това била причината да се провежда в почивен ден.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, пишат още от ОИК. И уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.