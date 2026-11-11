Кабинетът прие пълна забрана на хазартната реклама

Пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организаторите им и на свързаните с тях отличителни знаци, предвиждат одобрените от Министерския съвет изменения и допълнения в Закона за хазарта, предаде правителствената информационна служба.

Ограничено присъствие на хазартни марки при спонсорства

Допуска се единствено ограничено присъствие на търговски марки на организатори на хазартни игри при спонсорства на спортни клубове, федерации, сдружения и организации, както и при подпомагане на дейности в областта на културата, здравеопазването и образованието.

Целта на промените е да се засили превенцията от развиване или задълбочаване на зависимост, както и да се окаже положително въздействие върху най-уязвимите групи лица.

С промените се предлага дейността на афилиейт операторите да бъде преустановена. По този начин се осигурява последователност между забраната за реклама на хазартни игри и режима, приложим към лицата, които осъществяват тяхното популяризиране.

Държавна такса за лиценз на игрално оборудване

Със законопроекта се въвежда еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. За 5-годишен лиценз тя ще бъде в размер на 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

Увеличава се алтернативният данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за наземните казина и игралните зали през 2027 година. От 2028 г. този данък ще отпадне от ЗКПО и ще бъде заменен с двукомпонентна държавна такса, предвидена в Закона за хазарта.

Минимум 100 000 евро месечно ще бъде променливата част от двукомпонентната държавна такса за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания, допълва пресслужбата на МС.

Повишават се еднократните такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри, размера на вноските за социално отговорно поведение и на глобите и имуществените санкции.

Превенция на хазартната зависимост

Предвиждат се и дейности за разширяване на превенцията на хазартната зависимост сред лицата в системата на образованието, включително чрез реализирането на информационни кампании, превантивни програми и разработване на подходящи учебни материали.

При организиране на онлайн залагания от чуждестранно юридическо лице се въвежда изискване за място на стопанска дейност в България.

Така се създава допълнителен механизъм за проследяване на финансовите потоци, като се подпомага откриването на несъответствия между декларираната дейност, размера на залозите, изплатените печалби, приходите и разходите и дължимия корпоративен данък.

Въвежда се и задължителна парична вноска за платежните институции, банките и дружествата за електронни пари, които извършват платежни операции, свързани с участието в хазартни игри и изплащането на печалби, допълва пресслужбата на МС.

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