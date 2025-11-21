Облачно и мъгливо

През следващото денонощие ще преобладава облачно, на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина и мъгливо време, показва прогнозата за времето на НИМХ.
На места в Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. През деня над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността. В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо. Температурите ще останат в широк интервал: минималните – от 6°-7° в северозападните райони до 16°-18° в югоизточните и в Предбалкана, а максималните – от 10°-12° в районите защитени от вятъра до 20°-22° в Източна България и районите чувствителни на фьон.
В София минималната температура ще е около 9°, максималната – около 18°.
В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.
По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
