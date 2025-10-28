Никой не знае как ще се определят сметките за парно, според Кремен Георгиев

OFFNews 28 октомври 2025 в 10:35 452 2
Снимка БНТ
Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев

Формулата за изчисляване на сградната инсталация, която Съдът на Европейския съюз отмени, беше на практика най-добрият вариант, доказал се през годините.

Решението поставя въпроса как ще се определят сметките на абонатите през зимата. Проблемът е, че в момента на практика формулата я няма, коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев по БНТ. 

Той припомни, че от години се водят съдебни битки по темата, но никой не е предложил конкретно ново решение: "Лесно е да кажеш "това не е вярно", но кое е вярно? Никой не казва как трябва да изглежда новата формула и как реално да се изчисляват сметките."

В решението на Съда на ЕС се посочва, че формулата не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Георгиев обаче уточни, че това не означава, че абонатите са били ощетени. 

"Формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката. Но това не значи, че някой е излъган.", обясни Георгиев. Според него, добавянето на още коефициенти ще я направи още по-непрозрачна, но само незначително по-точна.

Георгиев напомни, че европейските магистрати не отменят задължението да се плаща сградна инсталация, "стига тя да е изчислена правилно."

"Топлофикация София" има 410 000 битови абонати. Жалбите към дружеството са не повече от 10 000. Това е едва малка част от клиентите. Повечето хора  не се оплакват, защото нямат проблеми.", коментира той. 

Георгиев каза още, че най-добре е парното в София да бъде пуснато след 1 ноември.

    BURGASrulz

    28.10 2025 в 11:22

    Никой не се интересува от сметките за парно на Софиянци. Освен самите Софиянци.

    А тези които ще ги плащат сме всички ние. Това стига като информация.

    IvoIvo

    28.10 2025 в 11:09

    Там не моЕж да ги хванеш изобщо...
     