Никой не знае как ще се определят сметките за парно, според Кремен Георгиев

Формулата за изчисляване на сградната инсталация, която Съдът на Европейския съюз отмени, беше на практика най-добрият вариант, доказал се през годините.

Решението поставя въпроса как ще се определят сметките на абонатите през зимата. Проблемът е, че в момента на практика формулата я няма, коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев по БНТ.

Той припомни, че от години се водят съдебни битки по темата, но никой не е предложил конкретно ново решение: "Лесно е да кажеш "това не е вярно", но кое е вярно? Никой не казва как трябва да изглежда новата формула и как реално да се изчисляват сметките."

В решението на Съда на ЕС се посочва, че формулата не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Георгиев обаче уточни, че това не означава, че абонатите са били ощетени.

"Формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката. Но това не значи, че някой е излъган.", обясни Георгиев. Според него, добавянето на още коефициенти ще я направи още по-непрозрачна, но само незначително по-точна.

Георгиев напомни, че европейските магистрати не отменят задължението да се плаща сградна инсталация, "стига тя да е изчислена правилно."

"Топлофикация София" има 410 000 битови абонати. Жалбите към дружеството са не повече от 10 000. Това е едва малка част от клиентите. Повечето хора не се оплакват, защото нямат проблеми.", коментира той.

Георгиев каза още, че най-добре е парното в София да бъде пуснато след 1 ноември.