Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет

Министерският съвет отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието. Средствата ще бъдат насочени към изграждане на площадки за пътна безопасност, модернизиране на учебни бази, дигитализация на учебния процес, обучения за емоционални и социални умения и възстановяване на разходи за възнаграждения на заместващи учители.

Средства за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата“. Подкрепата по тази програма е в размер на 714 633 лв.

Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

За надграждане на умения за справяне с агресията и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии се дават 18 500 лв. по НП „Без агресия за сигурна образователна среда“.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, вкл. и чрез използване на изкуствен интелект.

Средства в размер на 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение“ .

По Национална програма „Без свободен час“ финансирането е в размер на 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини за възстановяване на разходи за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на месец юни тази година.

За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина“.

По НП „Умения на фокус“ с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност“ и изграждане на „Позитивни нагласи“ чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.