На Симеоновден не се дават заеми, честит имен ден и на Марта

Симеоновден е. Църквата почита преп. Симеон Стълпник и неговата майка св. Марта. На днешния ден се поставя началото на църковната Нова година.

Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта.

Преподобният Симеон е роден през 357 г. в Мала Азия. Той бил смирен и благ християнин.За да се отдели от хорската суета си построил каменна кула, висока 40 лакти. Живял в тясна килия на върха ѝ и затова бил наречен Стълпник. Починал на 103-годишна възраст.

Сред българите денят е известен още като “Симеон орач”, „Симеон сърп”, “Симеон брульо”, „Летен полазник”. На трапезата се слага варена кокошка, а костите й се заравяли в земята за берекет. Според поверието на Симеоновден не се дава нищо назаем.

Този празник се считал в миналото за начало на земеделската нова година. Тогава започвала есенната оран и сеитба, бруленето и събирането на орехите.