На 15 ноември Serdika Center събира малки и големи в подкрепа на недоносените деца

По повод Световния ден на недоносените деца Фондация „Нашите недоносени деца“ кани семейства и всички, които искат да бъдат съпричастни, на семеен ден в Serdika Center на 15 ноември от 11:00 до 14:00 ч. Всеки е добре дошъл да се включи в активностите и да научи повече за пътя на преждевременно родените деца и техните близки. Инициативата е част от есенната кампания „Заедно за недоносените деца“.

„Преждевременното раждане променя живота на цялото семейство, а нуждата от грижа не приключва с изписването от болницата. Следват много въпроси, притеснения и малки победи, през които родителите не бива да преминават сами. Затова за нас е важно да създаваме места, в които те могат да намерят информация, специалисти и общност до себе си“, казва Моника Златанова, член на Управителния съвет и ръководител на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Тази година Световният ден за първи път се отбелязва на новата международна дата 15 ноември. Промяната е част от процеса по официалното му включване в календара на Световната здравна организация. Досегашният 17 ноември вече е посветен на Световния ден за елиминиране на рака на маточната шийка, което дава възможност и на двете глобални здравни теми да получат необходимата видимост. По данни на СЗО едно от всеки десет бебета по света се ражда преждевременно.

Програмата в Serdika Center е замислена така, че да предложи едновременно занимания за малките гости и практична стойност за възрастните. Докато децата творят и играят, родителите ще могат да разговарят с психолог, логопед и предучилищен педагог, както и с психолог и психотерапевт. Кътовете ще бъдат отворени до края на деня и ще дават възможност за индивидуални въпроси по теми, свързани с развитието и грижата за децата.

Сред инициативите е и „Картичка на надеждата“, чрез която посетителите ще могат да оставят лично послание към семейство с недоносено бебе. След това картичките ще бъдат изпратени до неонатологични отделения в страната, за да достигнат до родители в един от най-трудните периоди след преждевременното раждане.

Различните активности ще бъдат обединени чрез „Паспорт на подкрепата“. Малките участници ще събират печати от работилниците и заниманията на сцената, а събралите необходимия брой ще се включат в томбола с награди. Всяко дете ще получи и подарък от издателство „Клет България“.

Събитието се реализира с подкрепата на Serdika Center, Киези България, издателство „Клет България“, балетна школа „Па де Катр“, Wonder Party, Viber и Mapping BG. Към инициативата се присъединява и Ladyzone, чийто екип ще бъде на място, за да отрази събитието и да помогне посланието му да достигне до още повече хора.

Всеки, който иска да подкрепи каузата и извън благотворителните инициативи на Фондацията, може да направи дарение онлайн чрез сайта на организацията, , чрез Blink превод към мобилния номер на Фондацията +359 887 545 446, след като номерът бъде запазен в контактите на телефона, или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

Вечерта на 15 ноември посланието ще излезе извън рамките на събитието. Общини от различни точки на България ще осветят знакови сгради и места в лилаво, символичния цвят на Световния ден на недоносените деца и международен знак на съпричастност към родените твърде рано. Осветяването на сгради и забележителности в лилаво е сред начините, които Световната здравна организация насърчава за отбелязване на деня.

Така семейства, институции, организации и местни общности от цялата страна ще насочат вниманието към необходимостта от последователна грижа за преждевременно родените деца и техните родители. Именно тази идея стои и зад есенната кампания на Фондация „Нашите недоносени деца“ „Заедно за недоносените деца“.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.

Следете новините ни в :