МВР започва акция ''Зима'' в цялата страна утре

Акция „Зима“ започва утре в цялата страна. Тя е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци, съобщи МВР.
Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании.
Първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства.
След 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.
