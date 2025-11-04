Математическите гимназии да не стават специализирани училища, настояват от организация

Да отпадне предложението на МОН математическите гимназии да се трансформират в специализирани училища с прием 5.-12. клас, настояват от Гражданска група “Математика за всички деца” в своя "Концепция за реализирането на математическия талант", адресирана до депутатите в Народното събрание.

Повод за недоволството са приетите промени на първо четене в ЗПУО математическите гимназии да се трансформират в специализирани училища с прием от 5. до 12. клас. Основният мотив в предложението на МОН е, че заради лесното ниво на НВО-то по математика в 7. клас, използвано за прием в математическа гимназия в 8. клас, отпадат силни и добре подготвени ученици.

От "Математика за всички деца" посочват, че тези деца са около 5 на година като основна причина за това е огромният дефицит на места в елитни гимназиални математически паралелки в София и огромната конкуренция, породена от това, но в останалите градове на страната проблем с приема няма.

"Превръщането на математическите гимназии в специализирани училища с прием от 5. до 12. клас предоставя изкуствен монопол и доминация на тези училища. В

резултат родителите ще бъдат принудени да записват децата си в математическите гимназии в 5. клас, за да гарантират местата на децата си в гимназиален етап, което ще доведе до отлив на таланти и срив на нивото в математическите паралелки в останалите райони на София. Останалите - извън приема деца, тотално ще загубят интерес към математиката заради липса на последващи възможности за развитие. Математиката ще бъде превърната в екзотична наука противно на световните очакванията за огромен ръст на бизнеси, базирани на точните науки", казват от организацията. "Ограничаването на приема в 8. клас в математическите гимназии, значително ще повиши и разшири вторичния пазар на частни уроци при приема в 5. клас. Стресът върху кандидатстващите деца ще бъде многократно повишен, а корупционният натиск над системата ще ескалира. Сумата за обучение по математика в частно училище в 5.-12. клас към момента възлиза на 100,000 лева (8 години х 13 хил. лв) и всички бедни общности ще бъдат изолирани от математическо образование, повишавайки социалното неравенство в страната. От друга страна, около 10,000 лева на дете струва подготовката за прием в 5. клас в момента и не гарантира място, което предполага, че предлаганите суми за “уреждане” на дете в гимназия ще бъдат от порядъка на 20-30 до 50-60 хиляди лева. Такива практики и в момента се наблюдават, но са все още малобройни. Като следствие нивото в математическите гимназии ще се понижи, броят на силните деца на година ще спадне, а икономиката на страната ще претърпи значителни загуби от тази стратегия", пише още в становището.

Позицията на организацията е, че приемът след 7 клас не трябва да е на база НВО, а изпит по математика, както и че трябва да се открият специализирани математически паралелки и в кварталните училища.

Тя апелира и за увеличаване броя на местата с профил “Математически” в гимназиален етап или запазване на основния капацитет на математическите гимназии за приема в 8. клас, въвеждане на национален кръг на олимпиадата по математика за учениците от 5. и 6. клас и увеличаване бройките до 100 ученика на всеки от випуските в 5. –7. клас и 60 ученика на всеки от випуските в 8. –12. клас. В концепцията има и предложение за промяна на учебната програма в 3., 4. и 5. клас, която да адресира срива по математика в прогимназията.



