Машинистите от инцидента с железничаря в Мездра са с положителни проби за наркотици

OFFNews 13 октомври 2025 в 11:31 811 2
Гара Мездра.

Снимка Wiki Images
Машинистите на влака от трагедията със служител на железниците на гарата в Мездра вчера, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Установено е, че загиналият е 49-годишен мъж от Мездра, който е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той е опитал да слезе от локомотива преди композицията да спре и е попаднал под колоосите на вагона.

Мъжът е починал в линейката на път за болницата.

Двамата машинисти, управлявали влака, са тествани за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни, но единият машинист е дал положителен резултат за канабис и метамфетамин, а другият – за метамфетамин.

По случая е образувано досъдебно производство.

    19658

    2

    voododoll

    13.10 2025 в 11:41

    -0
    +3
    И те като рали пилота. Са като излезе кръвната проба, пак ще има мисиркова тишина.

    Вие сериозно ли мислите че който и да е служител на БДЖ има пари за амфети!?

    1948

    1

    craghack

    13.10 2025 в 11:38

    -0
    +0
    Да не стане като с рали пилота.
     