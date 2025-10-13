Машинистите от инцидента с железничаря в Мездра са с положителни проби за наркотици

Машинистите на влака от трагедията със служител на железниците на гарата в Мездра вчера, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Установено е, че загиналият е 49-годишен мъж от Мездра, който е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той е опитал да слезе от локомотива преди композицията да спре и е попаднал под колоосите на вагона.

Мъжът е починал в линейката на път за болницата.

Двамата машинисти, управлявали влака, са тествани за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни, но единият машинист е дал положителен резултат за канабис и метамфетамин, а другият – за метамфетамин.

По случая е образувано досъдебно производство.