Машинистите от инцидента с железничаря в Мездра са с положителни проби за наркотици

Машинистите на влака от трагедията със служител на железниците на гарата в Мездра вчера, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Установено е, че загиналият е 49-годишен мъж от Мездра, който е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той е опитал да слезе от локомотива преди композицията да спре и е попаднал под колоосите на вагона.
Мъжът е починал в линейката на път за болницата.
Двамата машинисти, управлявали влака, са тествани за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни, но единият машинист е дал положителен резултат за канабис и метамфетамин, а другият – за метамфетамин.
По случая е образувано досъдебно производство.
13.10 2025 в 11:41
Вие сериозно ли мислите че който и да е служител на БДЖ има пари за амфети!?
