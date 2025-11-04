Lidl с пет пълни стипендии за четвъртото издание на Академията за ''Многообразие, равнопоставеност и приобщаване''

За четвърта поредна година единствената у нас сертификационна Академия за „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ ще посрещне участници, които искат да научат как могат да прилагат приобщаващи политики, за да постигат по-високи резултати за организациите си и да допринасят за цялостно подобряване на средата в България.

Успешната инициатива е плод на сътрудничеството между Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и се реализира с ключовата подкрепа на Лидл България. До момента, 63-ма души са завършили Академията, като нивото им на удовлетвореност надхвърля 90%!

През 2026 г. Академията ще се проведе от 23 януари до 17 април. Тя ще включва седем тематични модула в 56 учебни часа, водени от представители на бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор.

И тази година Лидл България осигурява 5 пълни стипендии за обучение в Академията, с което дава възможност на силно мотивирани участници да бъдат част от нея и да предават натрупаните знания нататък.

Кандидатите за стипендиите на Lidl трябва да изпратят до 1 декември 2025 г. кратко мотивационно писмо на weiterbildung@lidl.bg, в което да опишат:

Кратка мотивация да станат част от програмата и обосновка как биха предавали получените в нея знания след края й;

данни за контакт;

линк към своя LinkedIn профил.

Носителите на стипендии ще бъдат определени от жури, съставено от служители в Лидл България и специалисти по темата. Имената на стипендиантите ще бъдат оповестени на 18 декември 2025 г. на jobs.lidl.bg и womeninbusiness.bg.

Всички участници в Академия за „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване“, които успешно я завършат, ще имат възможност да станат част от Алумни общността на СЖББ.

Вижте повече от завършващото събитие на третия сезон на инициативата тук и кандидатствайте за стипендиите!