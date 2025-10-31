На 29 ноември 2025 г. в изисканата обстановка на хотел Рослин Димят, Варна, ще се проведе първият Коледен благотворителен бал на ИКТ Клъстер - Варна под мотото „Мост към бъдещето“.

Събитието има за цел да обедини технологичната общност, бизнеса, академичните среди и институциите в подкрепа на младите таланти от Варна и региона. Балът ще включва гала вечеря, благотворителен търг и официална програма, а всички събрани средства ще бъдат насочени към създаването на Фонд „Мост към бъдещето“ към ИКТ Клъстер - Варна.

Мисията на „Мост към бъдещето“

Фондът ще подпомага ученици, студенти и преподаватели, като предоставя възможности за развитие, участие в състезания, олимпиади, иновационни форуми и проекти, както в България, така и в чужбина. Кандидатите ще могат да подават проектни предложения, които ще бъдат оценявани от жури с представители на бизнеса и образованието.

„С тази инициатива искаме да изградим устойчива традиция, чрез която бизнесът да подкрепя следващото поколение иноватори. Младите хора са бъдещето на региона, а нашата роля е да им помогнем да разгърнат потенциала си.“, споделят Пламена Иванова (Vivacom) и Николай Жейнов (Уча.се), координатори на събитието. Те призовават: „Нека изградим заедно мост към бъдещето с доброта и вяра в младите хора!”

Детайли за събитието

Дата: 29 ноември 2025 г.

Начало: 19:00 ч.

Място: хотел Рослин Димят, Варна

Дрескод: Formal / Black Tie

Регистрация: https://forms.gle/c5SG5ZXYW9WhvPKe8

Повече за организаторите

ИКТ Клъстер - Варна е организация, обединяваща технологични компании, образователни институции и публични организации от региона, с мисия да насърчава дигиталната трансформация, иновациите и взаимодействието между бизнес и образование. Клъстерът активно развива инициативи, свързани със STEM образование, предприемачество и технологичен капацитет, превръщайки Варна в един от водещите ИТ и иновационни центрове в страната.