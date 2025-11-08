Камера до хижа ''Алеко'' заснела 20-годишната Стефани, която се издирва във Витоша (видео)

OFFNews 08 ноември 2025 в 16:23 4419 4
Стефани е засечена от камера на хижа

Снимка Фейсбук
Стефани е засечена от камера на хижа "Алеко"

Камера близо до хижа "Алеко" е заснела 20-годишната Стефани, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Издирването на младата жена във Витоша продължава. Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани Част от спасителните екипи се пренасочват около хижа "Алеко". Предстои в района да бъде пуснат и дрон, съобщава БНТ.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче ,което изчезна преди два дни. Стефани е в неизвестност от 6 ноември, 17 часа. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Пътеките в района са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК.

По информация на МВР тя е висока 172 см, с кафяви очи, нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.

    -7400

    4

    Gunteer

    08.11 2025 в 16:50

    -0
    +0
    Дано е добре момичето. Явно не е получило необходимата подкрепа от никой и е хванало горите. Не знам някой получава ли я вече, освен ако не знаят със сигурност, че умира, та да не изглеждат като скотове, каквито са си повечето.

    1105

    3

    781000

    08.11 2025 в 16:39

    -0
    +6
    Досливо, кой излиза да се "шляе" без телефон, пари и документи, ти подчовек ли си бе ? Някой на тебе искал ли ти е нещо ???

    2970

    2

    Джендо Джедев

    08.11 2025 в 16:33

    -0
    +4
    dolivo,

    Ма да, и трудов лагер! Не я е срам - да се шляе! Вместо да си търси благонравен и хрисим мъж, нали? На тая възраст вече трябва да има поне 2 деца и да е бременна с третото! ;)

    24468

    1

    dolivo

    08.11 2025 в 16:27

    -10
    +0
    ако се шляе, сметка за часовоте ставки на участващите.

    ако има престъпление, дано да не е това ..

     
    X

