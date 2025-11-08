Камера до хижа ''Алеко'' заснела 20-годишната Стефани, която се издирва във Витоша (видео)

Камера близо до хижа "Алеко" е заснела 20-годишната Стефани, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Издирването на младата жена във Витоша продължава. Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани Част от спасителните екипи се пренасочват около хижа "Алеко". Предстои в района да бъде пуснат и дрон, съобщава БНТ.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче ,което изчезна преди два дни. Стефани е в неизвестност от 6 ноември, 17 часа. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Пътеките в района са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК.

По информация на МВР тя е висока 172 см, с кафяви очи, нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.