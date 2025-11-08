Продължава издирването на 20-годишната Стефани, търсят я с дронове и кучета на Витоша

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, която е забелязана последно близо до резиденция "Бояна". Всички пътеки в района отново ще бъдат обходени от планински спасители с кучета, във високите части на Витоша е направен оглед с дронове.

Планински спасители, заедно с четири обучени кучета, от вчера издирват младата жена, която е излязла в планината и по данни на нейната майка е без телефон и екипировка.

Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът, разказа майката пред Нова тв. Според жената дъщеря й е планирала изчезването си. "Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. Тя допълва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев заяви пред БНР, че започва претърсване с кучета на терените извън планинските пътеки на Витоша, където се издирва 20 годишната Стефани:

"Единствената информация, която добиваме, е от камери, засекли като посоката й на движение, има няколко такива записа, но оттам нататък какво се е случило, накъде е тръгнало момичето, можем само да гадаем. Затова и разширяваме периметъра на издирване. Ако някой забележи това момиче някъде, да ни подаде информация, за да ни насочи накъде да тръгнем, призова Нешев.

Емил Нешев призова доброволците да се явят добре екипирани в 9:30 часа в началото на пътеката за Боянския водопад и да не се движат самостоятелно, защото условията в планината не са добри.