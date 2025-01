Какво е АТР?

ATP означава Agreement on the international carriage of perishable foodstuff and on the special equipment to be used for such carriage. Тоест - Спогодба за международен превоз на бързоразвалящи се хранителни стоки и за специалното оборудване при превоз на тези стоки.

Това е международна конвенция, която регулира условията за транспортиране на хранителни продукти, които се развалят бързо. Това споразумение цели да гарантира, че тези продукти достигат до крайната си дестинация свежи и безопасни за консумация, независимо от дължината на маршрута.

С нарастването на глобалната търговия с храни, необходимостта от стандартизирани и ефективни системи за транспортиране на бързоразвалящи се продукти става все по-голяма. ATP играе ключова роля в това отношение:

Гарантира качеството: Чрез определяне на специфични изисквания за превозните средства и оборудването, ATP гарантира, че хранителните продукти се съхраняват при оптимални температурни условия през целия превоз.

Повишава безопасността: Споразумението предвижда мерки за предотвратяване на замърсяване на храните и гарантира, че те отговарят на високи стандарти за хигиена.

Какво регламентира ATP?

Изисквания към превозните средства: Определя се какви видове превозни средства могат да се използват за превоз на хранителни продукти, както и какви изолационни материали и охладителни системи трябва да бъдат монтирани.

Температурни режими: Установяват се допустимите температурни диапазони за различните видове храни.

Документация: Всеки превоз на хранителни продукти, подлежащ на ATP, трябва да бъде придружен от съответните документи, като например квитанция за товарене, сертификат за годност и сертификат за произход.

Контрол: Предвижда се система за контрол на спазването на изискванията на ATP, включително периодични технически прегледи на превозните средства.

Как се получава ATP сертификат?

За да извършват международен превоз на бързоразвалящи се храни, превозните средства трябва да бъдат оборудвани със специални устройства за поддържане на необходимата температура и да притежават валиден ATP сертификат.

Този сертификат се издава след успешна проверка на превозното средство и неговото оборудване от компетентен орган.